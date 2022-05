STEFANO OLDANI VINCE LA DODICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA JUAN PEDRO LOPEZ E’ ANCORA IN MAGLIA ROSA

Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) ha vinto la dodicesima tappa del 105^ Giro d'Italia, la Parma-Genova di 204 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Gijs Leemreize (Jumbo-Visma). Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale. CLASSIFICA GENERALE 1 - Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) 2 - Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) a 12" 3 - Joao Pedro Almeida Gonçalves (UAE Team Emirates) s.t.

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da CASTELLI.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, dedicata al Made in Italy - Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

leader della Classifica a Punti, dedicata al Arnaud Démare (Groupama-FDJ) Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Diego Rosa (Eolo-Kometa Cycling Team)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Diego Rosa (Eolo-Kometa Cycling Team) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo il vincitore Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) ha dichiarato: "Sapevo di essere veloce ma non è stato facile. Lorenzo Rota è un grande amico, lo conosco bene e sapevo di dover stare attento. La presenza di Mathieu Van der Poel è stata cruciale perchè, mentre tutti marcavano lui, sono potuto entrare nell'attacco decisivo. E' incredibile e allo stesso tempo splendido centrare la mia prima vittoria da professionista proprio al Giro d'Italia!"



La Maglia Rosa Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo), subito dopo l'arrivo, ha detto: "E' stata una prima ora di corsa velocissima! Guardavo il mio computerino e non ci credevo. Abbiamo fatto 53, forse 54 km solo nella prima ora! Mi piace correre con queste condizioni atmosferiche, mi ricordano quelle che trovo a casa mia in Spagna. Nove giorni in Maglia Rosa sono tanti ma non mi dispiacerebbe fare qualche altro giorno in più."