GIRO D'ITALIA: DAINESE, NELLA CITTA' DEL TRICOLORE PRIMO SQUILLO ITALIANO

Il cielo di Reggio Emilia si colora d'azzurro grazie ad Alberto Dainese (Team DSM) che, nella città del Tricolore, trova il primo successo di tappa italiano in questa Corsa Rosa. Il velocista veneto ha vinto la Parmigiano Reggiano Food Stage al termine di uno sprint molto combattuto superando proprio negli ultimi metri Fernando Gaviria ottenendo così la sua prima vittoria in un Grande Giro. In precedenza a 1200 metri dal traguardo si era conclusa la fuga di Dries De Bondt, nata dopo che allo Sprint Intermedio di San Giovanni in Persiceto era stato Richard Carapaz a passare per primo conquistando 3" di abbuono. In classifica generale il vincitore del Giro d'Italia 2019 si porta in seconda posizione a 12" dalla Maglia Rosa Juan Pedro Lopez scalzando dal podio Romain Bardet.

(La forma di Parmigiano Reggiano con la data di oggi a celebrare la prima Food Stage della storia del Giro d'Italia)

RISULTATO DI TAPPA

1 - Alberto Dainese (Team DSM) - 203 km in 4h19’04’’, alla media di 47.015 km/h

2 - Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) s.t.

3 - Simone Consonni (Cofidis) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo)

2 - Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) a 12"

3 - Joao Pedro Almeida Gonçalves (UAE Team Emirates) s.t.



LE MAGLIE UFFICIALI Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da CASTELLI. Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, dedicata al Made in Italy - Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

leader della Classifica a Punti, dedicata al Arnaud Démare (Groupama-FDJ) Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Diego Rosa (Eolo-Kometa Cycling Team)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Diego Rosa (Eolo-Kometa Cycling Team) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) - indossata da Joao Pedro Almeida Gonçalves (UAE Team Emirates)

I dati forniti da Velon raccontano la tappa attraverso dispositivi per il monitoraggio in tempo reale. Una grafica con alcuni dei dati raccolti oggi è disponibile a questo link.



STATISTICHE

Prima vittoria al Giro per Alberto Dainese: pone fine ad un digiuno di vittorie italiane lungo 10 tappe.

Se consideriamo solo gli sprint, Dainese è il velocista italiano più giovane a vincere al Giro da 10 anni a questa parte: il precedente è Andrea Guardini, vincitore a Vedelago il 24 maggio 2012 a 22 anni 11 mesi e 12 giorni.

47.015km/h: è la decima tappa in linea più veloce della storia. Il record appartiene alla Matera-Brindisi del 2020 vinta da Arnaud Démare alla media di 51.234km/h. Il transalpino vestirà la Maglia Ciclamino per la 30^ volta domani.

CONFERENZA STAMPA



Il vincitore di tappa Alberto Dainese ha dichiarato in conferenza stampa: “Stamattina non pensavo che avrei vinto, non ho dormito bene e non mi sentivo al massimo al risveglio. Sono onorato di essere diventato lo sprinter di riferimento del team durante la corsa. Ogni volata è diversa, all'inizio Démare sembrava essere piazzato meglio di tutti ma ai 100 metri dall'arrivo ho capito che ero il più veloce. Romain [Bardet] ha sempre creduto nei miei mezzi, forse anche più di me. Sono felice di vedere che un corridore terzo in classifica generale mi ha aiutato nella preparazione dello sprint. Adesso tutta la squadra lavorerà per lui perchè puntiamo a vincere il Giro d'Italia."



La Maglia Rosa Juan Pedro Lopez Perez ha detto: “Oggi è stato il primo giorno in cui ho corso da leader. A volte sono un pò nervoso perchè voglio stare più davanti ma i miei compagni di squadra mi aiutano sempre molto. Otto Vergaerde in particolare mi tranquillizza spesso dicendomi di stare nella sua ruota. Non so se sono più fiducioso di prima o meno. So comunque che se mi stacco sarà dopo aver dato il 100%"







LA TAPPA DI DOMANI

TAPPA 12, PARMA-GENOVA, 204 KM





Tappa appenninica impegnativa. Da Parma si sale costantemente con pendenze molto dolci lungo la Valle del Taro fino ai piedi del Passo del Bocco, salita di bassa difficoltà che immette in Liguria. Lunga discesa impegnativa fino a Carasco dove si risale la Val Fontanabuona. Si affrontano quindi due salite: La Colletta di Boasi e il Valico di Trensasco. Si entra a Genova percorrendo l’Autostrada e il nuovo Ponte di San Giorgio prima di entrare nell’abitato per gli ultimi chilometri.



Ultimi km

Dall’ingresso in Autostrada si percorre Ponte San Giorgio per uscire a Genova Ovest (da segnalare alcune gallerie) e imboccare la Sopraelevata Aldo Moro che porta fino ai 2 km dall’arrivo. Ultimi 2 km con una curva sola (all’ultimo km) tutti in leggerissima ascesa rettilinei ampi e ben pavimentati. Retta finale con pendenza circa del 2%.