Ginnastica artistica: Grande prestazione di Annie Desandré (Olimpia Ao) alla finalissima nazionale Gold

Annie, atleta dell'Olimpia Aosta classe 2010, ha iniziato questa difficile competizione alla trave, attrezzo temuto da tutte le ginnaste, che l'ha vista partire un pochino in salita, ma si è ben comportata nel prosieguo della gara concludendo in 28^ posizione in tutta

Italia, prima fra le ginnaste di Piemonte e Valle d’Aosta, e risalendo di ben 6 posizioni rispetto alla precedente giornata di qualificazione.

Si conclude così anche per lei la stagione di gare, ma il lavoro non è terminato: gli allenamenti continueranno tutta l’estate a ritmo sostenuto in vista delle gare dell'autunno.

Soddisfazione della tecnica federale Federica Vinante, con lei in trasferta, e di tutta la Società Olimpia per il bel risultato ottenuto in questo importante campionato.