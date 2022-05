Danza: Emilie Ronc premiata al concorso nazionale "Equilibrio"

Nuovi riconoscimenti per l’a.s.d Area Danza Aosta sul palco del concorso nazionale di danza "Equilibrio" che si è tenuto domenica scorsa (15 maggio) presso il teatro Carbonetti di Broni, in provincia di Pavia.

Con la coreografia di Marinella Gloriati “Souvenir” Emilie Ronc ha ottenuto il terzo premio nella categoria solisti contemporanea junior.

Numerose sono state le borse di studio consegnate alla scuola aostana: “La Corte in Danza” San Giorgio Piacentino (Pc), “Move Dance Workshop” Livorno, “La Danza” Mola di Bari (Ba), concorso nazionale “Danza in Broni the Contest” e “Danza in Broni Summer”.

"Questi impegni – afferma Marinella Gloriati – sono occasioni di crescita e confronto per le nostre allieve permettendo loro di affinare ed accrescere le proprie esperienze artistiche".