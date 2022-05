CAMPIONATO INTERREGIONALE FISDIR PIEMONTE VALLE D’AOSTA

Domenica 22 maggio 2022 presso il centro Avres Onlus di Nus si terranno le gare per il campionato interregionale Piemonte e Valle d’Aosta di equitazione FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) Gimkana (Dir P).

In campo i binomi si confronteranno con la prova didattica Gimkana grado 1 (1 E e 2E) e Gimkana grado 2 ( 1 M, 2 M).

Il programma di gara prevede alle ore 14.30 le prime ricognizioni di campo gara per le prove ed eventuali chiarimenti, con inizio gare alle ore 15.00. La giornata si chiuderà alle ore 17.30 con le premiazioni.

L’ingresso libero e aperto a tutti in base alle norme anti COVID 19 presenti in questa data e gli organizzatori invitano appassionati e curiosi a presenziare numerosi per prendere parte a momenti emozionanti.