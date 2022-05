Giro d'Italia Canyon Experience: Chatillon ospita il test per appassionati

Nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 maggio, lItaly-Cycling Alps organizza a Chatillon in collaborazione con CANYON Bicycles ed il Tour Operator Italy-Cycling Tours la Giro d'Italia Canyon Experience, un evento da non perdere per gli appassionati.

In concomitanza con il passaggio della 15a Tappa del Giro d'Italia Rivarolo Canavese-Cogne (clicca QUI ), gli appassionati avranno la possibilità di testare una selezione di biciclette del marchio tedesco o di noleggiare delle bici da corsa Canyon per essere guidati sul percorso di una delle tappe più emozionanti della Corsa Rosa.

L'appuntamento per il test and ride è per sabato 21 maggio, presso l'Area Verde in Località Perolles a Chatillon, a partire dalle ore 10, mentre lo stand Canyon Experience accoglierà il pubblico fino alle ore 18.

Il Tour sulle strade del Giro è invece previsto il 22 MAGGIO con appuntamento alle ore 9 presso l'Ufficio di Italy-Cycling Alps in via Tollen 46 a Chatillon.

La prenotazione è obbligatoria.