Endurance: podio dei giovani binomi valdostani a Provaglio d’Iseo

Nella categoria Esordienti Under 14, sulla distanza di 20 km, bravissime le giovani leve della scuderia Equi.libres du Mont Blanc, il podio è infatti valdostano con Amelie Garin che in sella a Olek conquista il gradino più alto. Al 2° posto Chiara Rizzi in sella a Chiara (nella foto in basso)

In CEN A 40 km, sempre in casa Equi.libres du Mont Blanc, al 27° posto si piazza Giulia Mantovani con Djahida. Nella stessa categoria gara di qualifica per Jaffar Assam montato da Giorgia Pisano e per Santiago al Shaqab montato da Nicole Ghignone, classificatisi rispettivamente in 30° e 33° posizione.

Si piazza invece al 25° posto Simona Capozza, dell’AsD Cavallo e Natura, in sella a Ghada del Villoresi.