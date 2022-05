Ginnastica: Gym Aosta protagonista a Biella (Foto)

Domenica scorsa, in quel di Biella, è stata sede della seconda prova del Campionato Regionale Individuale Ginnastica Artistica per le categorie Silver LC e LD, gara cui hanno partecipato numerose ginnaste della Gym Aosta, sotto la direzione tecnica di Enrica Rigollet, Gabriella Boaretto e Maria Vittoria Apostoli.

I risultati non sono certo mancati grazie alle ottime performance delle portacolori della Gym Aosta che hanno ottenuto vittorie e una stabile presenza sul podio.

Per la categoria LC Allieve 2° fascia bel secondo posto per Corinne Comè, che al programma, comune a tutte, di volteggio, parallele, trave e corpo libero è salita sul podio con il punteggio totale di 58.100. Per le LC Allieve 3a fascia gran vittoria per Alice Giamattei, che sale sul gradino più alto con punti 61.900. Fra le Allieve 3° fascia 5a posizione per Christel Giarrusso con punti 58.500.

Nella categoria LC Junior 1 si impone Desiree Bieller, che si pone in una splendida prima posizione con 62.400, podio che vede anche la terza classificata Luana Lombardo con punti 61.200. Fra le Junior 2 altro podio in terza posizione per Marta Davisod con punti 62.000, seguita da Sofia Susanna in 4° con 61.200, e da Anna Maria Lupinacci in 6° con 60.300.

Questi invece i risultati della Categoria LB:

Per le Allieve 2 8° posizione per Luna Angela Donatelli Marquet con il punteggio di 53.500.

Per le Allieve 3 Cleo Picchiottino 6° posto con 55.000 e 10a Matilde Baldon con 52.800,.

Fra le Allieve 4 Sophia Comparetto 4a con punti 68.500 e Beatrice Mileto si pone in 11a posizione con 65.100

Nelle Junior 1 Alice Reysi classifica 9a con 52.800 e Matilde Sistilli 12a con 52.300.

I risultati, buoni in generale e ottimi in alcuni casi, compensano ampiamente l’impegno di istruttrici e atlete.