Equitazione: ottimo risultato delle sorelle Pisano ad Arezzo

Le sorelle Pisano hanno portato in alto i colori rossoneri al Festival Terre Toscane, e sono state le uniche amazzoni valdostane a partecipare al "3° Arezzo Ride".

Ad alzare i toni di festa in casa Pisano, la sorella minore di Martina, Giorgia Pisano. La giovane ottiene il 6° posto nella categoria nazionale CEN B (81 km), in sella a Zagaia dei Laghi, cavalla del 2016 che prende così la qualifica per le CEI1* (100 km).