Ginnastica. Club des Sports, fine settimana positivo nella 'Don Bosco Cup'

Ottimi risultati quelli ottenuti dalle ginnaste del Club des Sports in quel di San Maurizio Canavese per la 'Don Bosco Cup', la seconda prova PGS di ginnastica ritmica.

La compagine valdostana ha partecipato alla competizione con le ragazze del gruppo agonistico 2 di Aosta e dei corsi avanzati di Aosta e Châtillon.

Nella gara individuale “Don Bosco Cup” - programma D - Matilde Lo Verso nella categoria Propaganda ha conquistato il terzo gradino del podio sia al cerchio, sia alle clavette. Al cerchio quinto posto per Gaia Rigollet, 7a Viola Grandi, 12a Amelie Seris, 13a Martina Montegrandi e 14a Amelie Dublanc, mentre alle clavette 5a Martina Montegrandi, 6a Gaia Rigollet e 7a Viola Grandi. Nell’esercizio a corpo libero 15a Amelie Dublanc e 16a Amelie Seris. Nelle under 15 sesta posizione al cerchio e settima nel corpo libero per Alessia Fratini.

Nel programma individuale “Ritmica Amica”, seconda under 15 Camilla Frison, nella categoria Propaganda seconda Chiara Feder, terze pari merito Denise Chira ed Elena Longo, quinta Rama Indira. Nel Collettivo successo del Club des Sports con Elena Longo, Chiara Feder e Denise Chira; nelle Mini decimo posto per Eloïse Chenal, Jannet Laayali e Marwa Thair, mentre nelle Super Mini (under 8 tutte classificate pari merito) si è esibita Maria Pia Parriniello. Nelle Esordienti ha gareggiato Corinne Aguettaz: risultato non ancora disponibile.

Nelle Esordienti vittoria al corpo libero per Alice Fuggetta e seconda posizione per Nicole Cassarino; posizioni invertite alla palla con Cassarino che ha prevalso su Fuggetta. Nella categoria Mini terzo posto al cerchio per Alice Brunello, quinta Azzurra Liotta e sesta Lucy Vout, terzetto che ha invece chiuso all’undicesimo posto pari merito l’esercizio al corpo libero.