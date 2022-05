STREPITOSA L’OLIMPIA MASCHILE RICONQUISTA LA SERIE B

I nostri leoni stravincono anche la prova di Torino del Campionato di Serie C che li aveva già visti primeggiare nelle tappe di fermo e Mortara. Tre ori che riportano i nostri ginnasti in Serie B, con un distacco in classifica generale (data dalla somma delle due prove migliori) di oltre dieci punti dalla seconda squadra.

Lorenzo Mattana, Didier Bétemps, Federico Marchesi e Luca Massetti hanno condotto una buona stagione, che li ha visti crescere, inserendo man mano negli esercizi di gara elementi di alta difficoltà.

Particolarmente buona la prova al volteggio dove stupiscono con salti di altissimo livello.

Da segnalare in questa competizione un ottimo cavallo con maniglie di Federico Marchesi e il volteggio e la sbarra di Lorenzo Mattana, che porta in gara per la prima volta un cosiddetto “grande salto”, il Tkacev. Ottima prestazione anche di Luca Massetti a cavallo con maniglie e sbarra. Didier Bétemps esegue il doppio salto avanti raccolto al corpo libero e effettua un ottimo esercizio.

Lorenzo Mattana, Luca Massetti, Federico Marchesi e Didier Bétemps, con l’allenatrice Ramona Feo, l’allenatore Andrea Dondeynaz e i piccoli fans dell’Olimpia

A supportare la squadra, oltre al responsabile tecnico Andrea Dondeynaz e all’allenatrice Ramona Feo, anche i ginnasti più giovani dell’Olimpia, sugli spalti a fare il tifo per i compagni più grandi.

“E’ stato un bellissimo campionato e i ragazzi hanno dato il massimo. - dichiara Dondeynaz - Un rigraziamento speciale alle società Pietro Micca di Biella e Forza e Costanza di Brescia e ai loro allenatori, per il prestito dei loro due ginnasti. E alla ditta Gaart Sport per i bellissimi nuovi body.”

Didier Bétemps, Federico Marchesi e Lorenzo Mattana davanti e Luca Massetti dietro