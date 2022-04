Equitazione: Risultati dei circoli ippici valdostani nell’endurance a Druento e nel salto ostacoli a None

ENDURANCE

Protagonisti i piccoli dell'ASD Equi.libres du Mont Blanc. Due i podi per il team rosso nero: il bel 2° posto per Lisa Rocher in sella a Jaffar Assam nella categoria Elite 10 km e il 2° posto per Hélène Castelnuovo su Rufie nella categoria B 8 km. 6° posto infine per Teo Rocher, che debutta a soli 5 anni nella categoria avviamento, 3 km, con il pony Rufie.

SALTO OSTACOLI

Week end impegnativo per i binomi del salto ostacoli che si sono ritrovati in campo a None (TO) dove si è disputato il concorso nazionale A3*. Una tre giorni cui hanno preso parte il SIV e il CI D’ampailland.

Nella giornata di venerdì in campo è sceso l’istruttore Paolo Sandri (D'Ampaillan) che in C125 ha chiuso al 4° posto in sella a Carlington Du Domaine Z.

Per il SIV 8° posto per la giovane Viola Orillier su Haribo nella B100 a tempo e al 14° posto Arianna Cerana su Johnny Cash (D’Ampaillan). Viola Orillier su Haribo chiude poi al 9° posto nella B90. In B110 a tempo 11° Giada Palama su Zafra Dos BG (ET).

Sabato 23 aprile in C115 bel 2° posto per Giada Palama (SIV) su Zafra Dos BG (ET), al 24° posto la compagna di scuderia Cassandra Bionaz su Ziranda H con 4 penalità; in B110 sempre Giada Palama bissa il 2° posto con Zafra Dos BG (ET), al 14° posto Viola Orillier su Haribo (SIV) e al 15° Arianna Cerana su Johnny Cash (D’Ampaillan). Buon 1° ex aequo in B90 per Viola Orillier su Haribo (SIV).

Domenica 24 aprile, Paolo Sandri in sella a Carlington Du Domaine Z, ha preso parte alla C130 a fasi consecutive ma le 4 penalità in campo gli valgono il 19° posto. In B110 chiude invece bene il week end Giada Palama (SIV) su Zafra Dos BG (ET) con un bel 3° posto. Nella stessa categoria Arianna Cerana su Johnny Cash (D’Ampaillan) si piazza all’8° posto. In B100 Arianna Cerana chiude al 14° posto, mentre al 9° posto si piazza Viola Orillier su Haribo (SIV).