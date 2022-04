Ginnastica: Due podi per l’Olimpia all’individuale Silver

La prima a gareggiare è la più piccola, Viola Lombardi (A1), nel programma LB3, che conquista un’ottima terza posizione.

A seguire, nel programma LC3, le Junior 1 Adelina Bulat e Alice Esposito concludono la gara rispettivamente in settima e nona posizione, mentre la Junior 2 Giulia Chiumello termina la sua prova con un eccellente secondo posto, a soli 0.10 dal primo gradino del podio.

L’ultima a scendere in campo è stata la veterana Sara Delmonte, che ha terminato la gara in sesta posizione.

Ad accompagnarle la tecnica Manuela Tripodi, contenta dei risultati.