Ginnastica: A Chatillon le valdostane si fanno rispettare

Nella categoria Allieve LA1 secondo gradino del podio per la prima squadra del Club des Sports, formata da Angelica Brunetti, Anna Gusulfino, Anna Montecchi, Aurora Pelliccioni e Mariapaola Rigo.

Le ragazze nell’esibizione al corpo libero hanno ottenuto 10.050 punti, contro i 10.100 delle vincitrici di Piemonte Ginnastica; terzo posto per Cuneo Ginnastica (9.900 punti). Quinta posizione per la squadra 2 di Gym Aosta, sesta per Club des Sports 2 (Bianca Camaschella, Celeste Ciurca, Alessia Masoaro e Melissa Mastroianni), 11a Gym Aosta 1, 15a Club des Sports 3 (Melissa Barbuto, Marika Carradore e Martina Ziggiotto) e 16a Club des Sports 4 (Nicole Cassarino, Alice Fuggetta, Elena Pennisi).

Nelle Allieve LA2 decimo posto per la coppia Martina Montegrandi e Gaia Rigollet, nella prova dominata dal Centro Sportivo Orbassano che ha conquistato l’intero podio.

Nella gara Allieve LB1 successo di Gym Aosta (9.300 punti) su Relevè (9.050) e Società Ginnastica di Torino (8.975), mentre nelle Open (vittoria di Cuneo Ginnastica) quarto posto per il Club des Sports di Emma Baldo, Manuela Fianco, Enilda Ndreca e Marie Péaquin; settima Gym Aosta 2, 19a Gym Aosta 3.

Nella LB2 grande protagonista il Club des Sports che tra le Allieve piazza due coppie sul podio.

Viola e Sveva Ottobon hanno vinto con 10.275 punti, terminando pari merito con la formazione di Ritmica Piemonte. Terzo posto Nicoletta Moro e Martina Turatti con 10.100 punti. Tra le Open decima posizione per Panasie Barailler e Chloé Demarin e diciottesimo per Viola Grandi e Matilde Lo Verso; il successo è andato all’Euritmica.

Nelle LC1 Open quinto posto per Gym Aosta e nono per Sigma Gymnica Monterosa; nelle LC2 prima nelle Allieve la Gym Aosta davanti a Centro Sportivo Pianezza e Ginnastica Ritmica Victoria Alba.

Nelle LD1 Open vittoria di Cuneo Ginnastica su Team Cuneo e Gym Aosta, con quinta posizione per il Club des Sports (Matilde Borga, Marie Claire Gachet, Sophie Pramotton e Tanja Saudin).

Nelle Allieve LD2 prima la Gym Aosta, mentre nelle LE non hanno gareggiato valdostane.­