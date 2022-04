Equitazione: Spiccano gli atleti valdostani nelle gare di Druento e None

Doppio appuntamento nel torinese per gli atleti valdostani per quanto riguarda l'equitazione nello scorso fine settimana, dove si è svolta un Endurance a Druento e una gara ad ostacoli a None.

ENDURANCE A DRUENTO

Si è tenuta a Druento, all’interno del parco naturale La Mandria, la seconda tappa del campionato regionale Piemonte di Endurance, dove non sono mancati in gara binomi valdostani.

Per l’ASD Cheval Ami nella CEN B di 81 km Angelica Crosio su Amaretto di San Lorenzo chiude al 12° posto e nella Cat. Debuttanti esordio di Emile Domaine su Papesz con un bel 7° posto.

Per l’ASD Equi.libres du Mont-Blanc nella categoria CEN A (42 km) 22° posto per Nicole Chanoux su Byron La Roncola e 24° posto per Rebecca Piller, su Moran By Makira. Nella categoria Debuttanti (21 km) 13° posto per Sara Aresca su Olek, e 16° posto per Nicole Ghignone, impegnata nella sua prima gara insieme al suo Santiago Al Shaqab.

Per l’ASD Cavallo Natura nella Cat. Debuttanti non agonisti, 5° posto per Federica Commod su Yara by Akim.

Per il CI San Maurizio Monia Manfredi in sella a Zagaia dei Laghi si piazza al 4° posto in categoria Debuttanti. Nella CEN A 14° posto invece per Italo Travostino e Mombasa Bosana, seguiti al 15° posto da Beatrice Casadei su Pandereta. Michela Catozzo in sella a Madagan, per l’ASD Lo Tatà, ha chiuso la Cat. Debuttanti all’11° posto.



SALTO OSTACOLI A NONE

Il salto ostacoli è stato protagonista a None presso il circolo ippico Horsebrige per il concorso nazionale B e Progetto Sport, con la presenza per la Valle d’aosta il CI San Maurizio. Nella giornata di sabato nella Lb80 Elisa Andrea Brunetti in sella a Oreka Van't Vijverke ha chiuso con 4 penalità per andare in premiazione domenica, nel livello base senior H90, con un bel 4° posto.

Josephine Castello in sella a Sir Davier nella categoria Livello base Junior si è piazzata al 15° posto sabato e al 19° posto domenica nella gara a tempo. I binomi della San Maurizio con questa partecipazione accumulano punti per la finale nazionale di ottobre a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini.