Ginnastica: buoni risultati per la Gym Aosta nelle gare del fine settimana (Foto)

Buoni i risultati ottenuti dalla Ginnastica Gym Aosta nelle ultime gare effettuate in giro per il Piemonte.

Aurora Piffari sul podio al Palalamarmora di Biella per la prova di Promogym-Gpt di Ginnastica Ritmica, dove sono scese in pedana tre ginnaste della Gym Aosta, dirette dalla tecnica Amélie Sitta.

Nella 1° fascia 4° posto per Camille Quinson, che alla palla e corpo libero ha ottenuto un punteggio totale di 21.070, seguita da vicino al 5° posto da Gaia Auletta che agli stessi attrezzi ha avuto punti 21.040.

Nella seconda fascia podio con ottimo terzo posto per Aurora Piffari, che alla palla e al cerchio ha raggiunto il punteggio di 21.500.

Al termine della gara l’allenatrice Amélie Sitta ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti.

Ad Alessandria domenica scorsa per la Artistica Europa si è svolta la competizione di Ginnastica Artistica Maschile, articolata sui tre livelli Gold, Silver e Joy, che ha visto due belle vittorie per Samuele Vincenzetti (JoyA1), primo su una decina di partecipanti, e di Elia Borre 1° nella categoria Silver A1. Ottimi anche i piazzamenti di Aimé Pession 2° in Silver A1, e di Kien Fogliadini, anche lui 2° in Silver A2. 4° posto infine per Jacopo Favre (Silver A2)

Grande la soddisfazione della loro allenatrice Martina Bianchini per i bei risultati ottenuti.