Ginnastica artistica: I leoncini dell’olimpia a Torino per l’individuale Silver

Per la Valle d’Aosta scenderanno in campo i cinque ginnasti dell’Olimpia Mattia Coutandin, Riccardo Durello, Gabriele Mordenti, Eric Mombelli e Gabriel Fuccio, suddivisi in varie categorie e programmi di gara.

Forti degli ottimi risultati della prima prova gareggeranno sui sei attrezzi: parallele, sbarra, volteggio, cavallo con maniglie (fungo per la categoria allievi), corpo libero e trampolino, accompagnati dall’allenatice Ramona Feo, mentre il responsabile tecnico Andrea Dondeynaz sarà occupato in giuria.

In piedi Riccardo Durello, Mattia Coutandin e Gabriel Fuccio, in ginocchio Gabriele Mordenti e Eric Mombelli