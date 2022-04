Ginnastica estetica: Junior e Senior Club des Sports sul podio a Chiari

Risultati prestigiosi per le ragazze del Club des Sports che oggi - domenica 3 aprile - hanno gareggiato a Chiari nella seconda prova del Campionato Italiano di ginnastica estetica di gruppo. La formazione Junior, formata da Sofia Telli, Anna Cairo e Zoe Gandelli, ha vinto il programma short, livello start up. Secondo gradino del podio per le Senior, in pedana con Diletta Franco, Alizée Bo, Alice Tuccari, Alice Donato e Antonella Carolina Maiorano.



Ad Alessandria invece giornata all’insegna del divertimento per alcune bambine della categoria SuperMini che hanno partecipato alla prova PGS di collettivo, corpo libero. Nessuna classifica, come previsto, ma una prova pedana valutata. Hanno partecipato le under 8 Amélie Bandito, Alice Brunetti, Amanda Girasole, Elenoire Ollier Chaissan e Ilaria Sammarini.

Le Senior