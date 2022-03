Aosta - Becca di Nona 2022 Venerdì 1° aprile si aprono le iscrizioni

Si apriranno il 1° aprile 2022 le iscrizioni alla dodicesima edizione della vertical running “only up” Aosta – Becca di Nona che si svolgerà il 17 luglio 2022. La gara di corsa in salita in ambiente montano sarà l’evento clou di una settimana di festeggiamenti in occasione del ventennale dall’istituzione della manifestazione.

Confermati anche tutti gli appuntamenti collaterali: la BeccaPink, gara non competitiva per sole donne di soli 5 chilometri con finalità sociale co-organizzata con l’Associazione V.I.O.L.A.; la BeccaKids, mini gara dedicata ai bambini; e la camminata enogastronomica non competitiva La Montée des Gourmands, che permette di unire sport, natura, buon cibo, festa e allegria in un connubio ideale di conoscenza e promozione del territorio.

Le iscrizioni alla Aosta-Becca di Nona apriranno alle ore 20 del 1° aprile, esclusivamente online sul portale Endu.net e si chiuderanno il 30 giugno 2021 o al raggiungimento di 650 concorrenti iscritti complessivi (500 per la Becca di Nona e 150 per la Comboé). Inoltre, la quota di iscrizione sarà crescente, i primi che si iscriveranno godranno di un prezzo agevolato di €20 che aumenterà fino ad un massimo di €35 per la gara principale e da €15 a €25 per la gara ridotta.

Per tutti i finisher un gadget del main sponsor La Sportiva

Verrà consegnata una t-shirt La Sportiva a tutti gli atleti che taglieranno il traguardo dell’ Aosta-Becca di Nona (13 km, 2500 m+, tempo massimo 4 ore) e una headband La Sportiva a tutti gli atleti che concluderanno l’ Aosta-Comboé (9 km / 1500 m+).

La “Aosta - Becca di Nona” fa parte del circuito di skyrunning “La Sportiva Mountain Running® Cup” circuito composto da cinque delle migliori Skyrace del panorama internazionale, con classifica dedicata e montepremi finale in denaro.

Il centro logistico della manifestazione sarà come sempre il Campo Sportivo di località Plan Félinaz nel Comune di Charvensod, dove avranno luogo la consegna dei pettorali e il briefing del sabato per gli atleti, nonché il pranzo, le premiazioni e la festa finale della domenica.