Ginnastica:I leoni dell’artistica Olimpia ruggiscono a Fermo

Domenica a Fermo i leoni della Ginnastica Olimpia guadagnano ancora un punto, dando un distacco di 8 ai secondi in classifica, e si piazzano sempre più saldamente sul primo gradino del podio della seconda prova di Campionato di Serie C, premiati per l’occasione dal “padrone di casa” Carlo Macchini, neo campione di Coppa del Mondo a sbarra.

Solo la terza prova potrà sancire l’ambita promozione in Serie B, ma le premesse sono finora ottime.

La squadra dell’Olimpia era composta da Lorenzo Mattana, Didier Bétemps, Luca Massetti (società Forza e Costanza di Brescia) e Federico Marchesi (società Pietro Micca di Biella).

Federico Marchesi, Didier Bétemps, Lorenzo Mattana e Luca Massetti sul podio

In questo ultimo mese avevano ulteriormente incrementato le difficoltà presentate nella prima prova e i risultati sono stati all’altezza delle aspettative. In particolare vanno menzionati l’ottimo corpo libero di Marchesi (12.650), il buonissimo volteggio di Bétemps (12.700) e l’eccellente cavallo con maniglie Massetti (11.450); Mattana migliora di un punto ad anelli (10.500) e anche lui esegue un ottimo volteggio (12.750).

Federico Marchesi, Didier Bétemps, Lorenzo Mattana e Luca Massetti con il campione mondiale a sbarra Carlo Macchini