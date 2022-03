Ginnastica: Le Allieve del Club des Sportsseconda nel Campionato di Insieme Silver

Due le squadre del Club des Sports in pedana. Nelle LA1 secondo posto per le valdostane, in gara con Alessia Masoaro, Melissa Mastroianni e Celeste Ciurca. Hanno totalizzato 9.200 punti, contro i 9.325 della Ritmica Piemonte che ha vinto; terzo posto invece per Team Cuneo con 9.100 punti.





Nelle LB1 decima piazza per Emma Baldo, Marie Péaquin, Enilda Ndreca e Amélie Zendri che si sono confrontate con ragazze decisamente più grandi. La squadra ha completato l’esercizio con 8.075 punti, la prova è stata vinta dalla Relevè con 9.100 punti.

Prossimo appuntamento il 16 aprile con la prima prova del Campionato di serie D Silver.