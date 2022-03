Ginnastica: Le Silver LC della Gym Aosta a Candelo

Ha avuto luogo a Candelo la seconda prova del Campionato Individuale Silver LC che ha visto la partecipazione delle ginnaste della Gym Aosta sotto la direzione tecnica di Porliod Hélène, Sitta Amelie e Cerva Eleonora.



Buoni i risultati in questa affollata competizione per le ginnaste della Gym, partite principalmente per ottenere buoni piazzamenti e prestazioni tecnicamente valide.

Nella categoria Allieve 3 Sebastiani Sara 14° posizione (cerchio e palla) con il punteggio di 20.475, 17° per Bianco Elena (corpo libero e cerchio), e per 26°Bottari Elisa (corpo libero e palla) con 18.975.



Nelle allieve 4 18° posto per Semplicini Anita (corpo libero e palla) con un totale di 19.700.

Fra le Junior 1 Graiani Elodie (cerchio e palla) ha ottenuto la 15° piazza con 18.850 e Facchini Lavinia (cerchio e palla) la 21° con 16.550.



Nelle Senior 3 Marcoz Maya si piazza al 7° posto (palla e cerchio) con un totale di 19.250.