Ginnastica: A Candelo Nicoletta Moro è terza nell’Individuale Silver LC

Il campionato individuale Silver di ginnastica ritmica ha fatto tappa a Candelo (Biella), dove la Rhytmic School ha organizzato la seconda prova LC. Il Club des Sports ha chiuso il fine settimana di gare con due podi, ottenuti nella prova di ritmica e nella Coppa Italia GPT di ginnastica estetica.



Nelle Allieve 4 è arrivato il podio per Nicoletta Moro, terza con 21.300 punti ottenuti dopo l’esibizione al corpo libero e al cerchio. Vittoria di Giorgia Casu (Jolly Vinovo - 21.700) davanti a Carola Checchi (Eurogymnica - 21.425). Ventitreesima Martina Turatti (19.025).





La squadra di estetica

Nelle Allieve 2 quarta posizione per Mariapaola Rigo (20.350 punti), seguita subito dietro da Angelina Brunetti (quinta con 20.250 punti) e da Anna Gusulfino (sesta con 19.975 punti). Decimo posto per Aurora Pelliccioni (19.700 punti). Nelle Allieve 3 sesta posizione per Sveva Ottobon (21.050), dodicesima per Anna Montecchi (20.575) e diciottesima per Viola Ottobon (19.900).



Nelle Senior 2 sedicesima Matilde Borga (19.000) e 18a Marie Claire Gachet (18.825), entrambe penalizzate da qualche errore. Nelle Senior 3 nona Tanja Saudin, brava al cerchio e meno precisa alle clavette.



Sempre oggi - domenica 20 marzo - la squadra di ginnastica estetica ha partecipato alla 1a prova regionale di Coppa Italia GPT. Ancora un bellissimo risultato per le ragazze del Club des Sports che hanno chiuso l’esibizione al secondo posto. In pedana Anna Cairo, Alizée Bo, Diletta Franco, Alice Tuccari, Zoe Gandelli, Jerardine Tagliaferro, Sofia Telli, Alice Donato e Antonella Carolina Maiorano.