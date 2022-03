Ginnastica: Le Allieve gold dell’Olimpia puntano alla finale nazionale

A Torino è in programma la terza e ultima prova regionale del Campionato Individuale Allieve Gold. A rappresentare la nostra regione in questo difficilissimo campionato saranno le quattro piccole ginnaste dell’Olimpia Aosta Annie Desandré, Abigail Martinet, Marta Nieroz e Gaia Petrera. Gareggeranno per ottenere il pass per l'ambitissima fase nazionale che si svolgerà nel mese di maggio. Per l'anno 2010 scenderanno in pedana Annie Desandré, con alle spalle un primo e un secondo posto nelle due prove precedenti, Abigail Martinet e Marta Nieroz che tenteranno di migliorare ancora il loro punteggio personale e conquistare la finale.

Per l'anno 2013 gareggerà Gaia Petrera che con qualche nuovo elemento negli esercizi cercherà di recuperare qualche posizione rispetto alla prova precedente. La campionessa delle tre prove regionali accederà di diritto alla finale, mentre per le altre si deciderà sulla base di una classifica nazionale che terrà conto dei risultati di tutte le fasi regionali d’Italia. Con loro in campo gara la tecnica federale Federica Vinante.

L’OLIMPIA SCENDE IN PISTA AGGUERRITA AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C

Si svolgerà domenica 20 Marzo a Mortara la seconda prova del difficilissimo Campionato di Serie C femminile, che vede schierate in campo gara 21 squadre tra Piemonte, Valle D'Aosta e Lombardia.

Fatima Rosset, Sophie Graziano, Sofia Chiumello, Arianna Bocchio Ramazio, Annie Desandré e Martina Saroglia

Nella scorsa prova, il team Olimpia si era piazzato sul secondo gradino del podio, con una gara non all’altezza delle sue possibilità. Ma stavolta la rosa composta da Fatima Rosset, Sofia Chiumello, Vittoria Ramanzin, Sophie Graziano, Martina Saroglia e la piccola allieva 2010 Annie Desandrè (che sarà anche impegnata nell'Individuaie Gold sabato 19), scenderà in pedana molto più agguerrita e desiderosa di migliorare la sua posizione rispetto alla scorsa gara. Assente in questa prova per un piccolo infortunio Arianna Bocchio Ramazzio (in forza alla società La Marmora di Biella).

Le ginnaste saranno accompagnate in campo gara dalla tecnica federale Claudia Iacona e dal tecnico Eric Centelleghe.