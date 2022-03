Ginnastica: Alle Allieve Gold dell’Olimpia argento e bronzo

Si è svolta oggi a Torino la terza e ultima prova regionale del Campionato Regionale Individuale Allieve Gold. Per l'Olimpia Aosta hanno aperto le danze le tre ginnaste del 2010: Annie Desandré, non al massimo della forma, ha difeso con onore il posto di vice campionessa regionale, mentre le compagne, Abigail Martinet e Marta Nieroz, hanno concluso rispettivamente in sesta e nona posizione, svolgendo entrambe un buon esercizio a trave e parallele.

Gaia Petrera sul podio

La più piccola tra le fila dell'Olimpia, Gaia Petrera (anno 2013), dopo l’iniziale insicurezza della sua prova d’esordio, è riuscita in questa gara a conquistare il terzo gradino del podio migliorandosi su tutti gli attrezzi. Da menzionare un buon 14.600 alle parallele.

Soddisfatti la tecnica federale Federica Vinante e il presidente Olimpia Paolo Moniotto, con loro in campo gara.

Abigail Martinet, Marta Nieroz e Annie Desandré