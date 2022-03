Trail: Il Castle’s trail alla milanese Conti e al pinerolese Ghiano

Fabiola Conti di Milano e Gianluca Ghiano di Pinerolo sono i vincitori della quinta edizione del Castle’s Trail (23 chilometri, 1530 metri di dislivello positivo), prova inaugurale del circuito Tour Trail Valle D’Aosta scelta da 300 concorrenti provenienti da diverse regioni d’Italia, oltre che da Messico, Svezia e Giappone.

Non ha avuto rivali Fabiola Conti, autrice di una splendida gara valsa il dodicesimo tempo assoluto. Ha vinto in 2 ore 21’24” e preceduto la padovana, ormai residente in Valle d’Aosta, Lisa Borzani, giunta 60a assoluta in 2 ore 52”59; terzo gradino del podio per la valdostana Marcella Pont in 2 ore 58”19. Assente invece Gloriana Pellissier.

Nella gara maschile tutto si è deciso nella discesa finale. Il piemontese Gianluca Ghiano ha sfruttato il suo terreno ideale per staccare Mathieu Brunod (secondo in 2 ore 02’54”) e arrivare tutto solo al traguardo. Ghiano ha vinto in 2 ore 02”06 dopo aver corso gran parte della gara insieme al valdostano. Negli ultimi chilometri aveva già tentato l’allungo, annullato però da qualche indecisione sul percorso che ha permesso a Mathieu Brunod di riagganciarlo, prima dell’attacco finale. Terzo gradino del podio per un altro valdostano, Gilles Roux (2’08”52).

Podio assoluto maschile

Fabiola Conti: «Venire in Valle d’Aosta per allenarsi gareggiando è sempre un piacere, considero questo posto casa mia. Quest’anno farò la Golden Trail Series, ma ho intenzione di partecipare a tutte le prove del Tour Trail e del Défi Vertical: mi piacciono queste montagne, sono le montagne d’Italia. A Verrès non ero mai stata ed è stato bello scoprire anche questi sentieri. Gara in solitaria? Non mi volto mai indietro a guardare, punto sempre avanti per cercare la vittoria».

Gianluca Ghiano: «Incastrare tutti gli impegni agonistici non è mai facile, ma ci tenevo a tornare sui sentieri in cui ho corso la mia prima gara di trail. Io e Mathieu siamo amici ed è stato bello gareggiare insieme. Mi spiace solo per l’errore sul finale: ho sbagliato io. L’organizzazione e la tracciatura sono state perfette. Sono felice di questo successo».

La quinta edizione del Castle’s Trail è stata organizzata dalle Amministrazioni comunali di Verrès, Challand-Saint-Victor e Montjovet che sono già al lavoro per proporre qualche novità per la sesta edizione.

Sabato 2 aprile il Tour Trail della Valle d’Aosta farà tappa ad Arnad per il Traverse Trail che torna dopo due anni di assenza.