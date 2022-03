Sci alpino: Shiffrin davanti nell’ultima prova della DH femminile a Courchevel

Shiffrin ha fatto registrare il miglior crono nella seconda e ultima prova cronometrata della discesa femminile delle Finali di Coppa del mondo, sulla nuovissima “Eclipse” di Courchevel, in Francia.

Il tempo dell’americana è stato di 1’27″39, per ben 75 centesimi migliore di quello dell’elvetica Corinne Suter, seconda, e 94 più veloce della padrona di casa Romane Miradoli, vincitrice del superg di Lenzerheide, ieri miglior tempo. Quarta la norvegese Ragnhild Mowinckel, a 95 centesimi dalla prima, e quinta Ester Ledecka, staccata di 1″01.

In casa Italia settimo tempo per Elena Curtoni, oggi a 1″22 dalla statunitense, seguita in decima posizione da Federica Brignone – preceduta dalla svizzera Joana Haehlen e dalla slovacca Petra Vlhova – attardata di 1″51. Sofia Goggia ha chiuso il secondo assaggio della “Eclipse” traendone un quindicesimo posto a 1″94 da Shiffrin. Marta Bassino ha fatto registrare il ventesimo tempo con 2″20 di ritardo. Out invece Nadia Delago, caduta nello stesso punto dove ieri aveva effettuato il salto di porta.

Appuntamento con l’ultima discesa stagionale – decisiva per l’assegnazione della coppa di specialità con Goggia avanti di 75 punti su Suter – con il via alle ore 11.30 in diretta Tv su Raisport ed Eurosport.