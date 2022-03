Ginnastica: Un’ottima Gym Aosta in serie C a Montegrotto

Ha avuto luogo a Montegrotto Terme la seconda prova del campionato di serie C – Zona tecnica 1 dove ha partecipato la squadra della Gym Aosta che si è confrontata con le atlete del Nord-Ovest in una categoria estremamente affollata e selettiva che ha visto la partecipazione di 36 squadre.



Per prima è scesa in pedana Arianna Demedici, prestito della Società Echidna di Chivasso, che ha concluso un ottimo cerchio con il punteggio di 20.300. Di seguito Cecilia Nuvolari alla palla che ha ottenuto un più che buono 19.150. Ottima la prestazione di Giulia Castagnera che alle clavette supera quota venti (20.300), in classifica bella 15^ posizione su 36 esercizi con questo attrezzo; ha chiuso l’esibizione della squadra Aurora Scarpone, che all’insidioso nastro ottiene un 15.900, punteggio condizionato da una perdita.



Considerato che la squadra della Gym Aosta non aveva ambizioni di vertice della classifica, ma solo lo scopo di ben figurare in una categoria molto competitiva, si può dire che complessivamente il punteggio totale di 75.650, che vale la 26^ posizione su 36 squadre, soddisfi ampiamente le tecniche Stranges Stephanie, Cozzolino Beatrice e Vecchio Tatiana e l’impegno delle ginnaste.