Ginnastica: Senior e allieve della Gym Aosta alla seconda prova del campionato individuale silver

Seconda ed ultima prova del Campionato individuale Silver LB svoltosi al Palazzetto Piana di Borgosesia dove sono scese in pedana le ginnaste LA e LB della Gym Aosta guidate dalle tecniche Sitta Amelie e Porliod Helene: buoni i risultati che confermano quanto di buono fatto nella prima prova.



Per le Allieve 1 LA gran bella prestazione e vittoria per la giovanissima Scarlatta Charlene, che alla fune e al cerchio, ha totalizzato il punteggio di 16.475. Fra le Allieve 3 Chuc Gliulia (fune e cerchio, attrezzi comuni alle altre ginnaste), 7° posizione con 17.625 e Riva Arianna 12° (16.100). Per le Junior 1 Gallucci Luna al 15° posto con 15.950. Fra le Junior 2 Matteotti Claudia si pone in 7° posizione con 17.200. Fra le Junior 3 4° posizione per Gorret Helen con 17.325 e 8° per Genola Helene con 16.850. Infine per le Senior 1 Bottazzi Alessia si pone al 6° posto con 16.025.

Nella categoria LB (corpo libero e palla) nelle Allieve 1 bel terzo posto e podio per Graiani Aline (17.750), seguita dalla compagna di squadra Bordet Alessia, quarta (17.550, e in quinta posizione da Di Francesco Viola (17.325), segue in 8° posizione Grosjacques Candice con 16.750. Fra le Allieve 2 Giovinazzo Swami si pone al 7° posto con 17.575.