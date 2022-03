Trail: 5^ edizione CASTLE’S TRAIL – VERRES 19/3/2022

Il 19 marzo andrà in scena la quinta edizione del Castle’s Trail, il percorso sarà di 23 km e 1530 metri D+, percorrerà i sentieri dei comuni di Verrès, Challand-Saint-Victor e Montjovet, è stato interamente disegnato da Vittorio Varisellaz, Federico Tadiello, Alessandro Giovenzi e Dennis Brunod ed offrirà suggestivi scorci panoramici tra castelli e bellezze della natura; partenza ed arrivo al Parco Urbano sino in via Frère Gilles a Verres.

Descrizione del percorso

Il Castle’s Trail parte da Via Duca d’Aosta (all’altezza del n. civico 48 e accanto a Piazzale Fiorin), dopo aver fatto un piccolo anello passando davanti al Palazzetto dello Sport si rientra nel centro storico da Via Martorey, giunti in Piazza Emile Chanoux inizia la salita di circa 3 km con 600 m D+. Passando per la scalinata si prende la mulattiera (Sentiero n° 4) che porta in Loc. La Balmaz (Verrès). Percorsa la mulattiera che costeggia il Castello di Verrès si attraversa la strada comunale per Loc. Omens (Verrès) e si prende il sentiero n° 6 che porta in Loc. Carogne (Verrès) (950 m s.l.m.) PUNTO IDRICO.

Giunti in questa località si percorre una strada poderale che conduce nei pressi di Loc. Pontarey, poi si scende per un’altra strada poderale che conduce sopra il villaggio in Loc. Omens, tenendosi sulla destra si sale per circa 300 metri nei pressi di un pascolo, per poi iniziare la discesa verso Loc. Fobe. Attraversato il torrente Ruesaz, si giunge in Loc. Isollaz (Challand St.Victor).(RISTORO).

Appena giunti ad un fontanile si svolta a destra per prendere la strada poderale che costeggia il torrente Evançon e conduce in Loc. Vervaz agli splendidi Ponti Romani, saliti verso l’abitato di Loc.Vervaz, rimanendo sotto le abitazioni e si prende il sentiero e poi strada poderale che scendendo costeggia il torrente Evançon e conduce in Loc. Sizan. Da qui si percorre un tratto di asfalto che conduce al Municipio di Challand St. Victor dove una volta attraversata la S.R. si prosegue verso Loc. Ville dove una volta raggiunta la vecchia latteria tenendo la destra si prende il sentiero n°2 dove inizia la salita (250m D+) verso il Castello di Villa e il Belvedere. Giunti al Belvedere (970m s.l.m.) si percorre la discesa che porta nella suggestiva cornice del Lago di Villa; costeggiato il lago, si prende il sentiero n°1che scende verso Loc. Quignonaz (Montjovet). Di lì si percorre la discesa che porta in Loc. Montat (Montjovet) 2° RISTORO.

La discesa poi continua per raggiungere la Via Francigena sentiero n° 103. Raggiunta Loc. Vianad (Verrès) si percorre un breve tratto di salita (150m D+) per poi scendere per una strada poderale che conduce nell’abitato in Loc. Torille (Verrès) 3° RISTORO.

Si percorre poi il marciapiede che costeggia la S.S.26 in direzione Torino, appena prima di giungere nei pressi del supermercato Conad, sulla sinistra, si prende il sentiero n° 2 dove inizia l’ultima salita di circa 1km (300m D+). Arrivati in cima si tiene la destra, si costeggia la Croce di Saint Gilles e si inizia la discesa, attraversata la S.R. 45 della Valle d’Ayas, si prende la mulattiera che scende costeggiando la Collegiata di Saint Gilles, arrivati in Piazza René de Challant si svolta a sinistra e si percorrono gli ultimi metri verso il traguardo situato in Via Duca d’Aosta (luogo della partenza – all’altezza del civico n. 48 e accanto a Piazza Fiorin).

IL PROGRAMMA

Partenza ed arrivo presso Via Duca d’Aosta (all’altezza del n. civico n. 48 – accanto a piazza Fiorin – VERRES).

VENERDI’ 18 MARZO

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 ritiro pettorali presso il Salone Comunale M. Bonomi (Piazza Europa n. 1 – Campo Sportivo).

SABATO 19 MARZO

dalle ore 8.00 alle ore 8.30 ritiro pettorali presso il Salone Comunale M. Bonomi (Piazza Europa n. 1 – Campo Sportivo)

ore 9.00 partenza presso Via Duca d’Aosta (all’altezza del n. civico n. 48 – accanto a piazzale Fiorin – VERRES)

ore 11.30 previsto arrivo primi concorrenti

ore 15.00 premiazioni CASTLE’S TRAIL (lungo Via Duca d’Aosta (luogo della partenza e dell’arrivo della competizione).