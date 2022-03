Trail: ORX® e GTC, gli atleti russi e bielorussi saranno ammessi in forma neutrale

“Lo sport deve unire e non dividere, ma può essere veicolo di un messaggio chiaro: ciò che sta accadendo in Ucraina è riprovevole e va fermato. Ripudiamo qualsiasi forma di guerra e violenza ed è nostra intenzione contrastarla con gli strumenti di cui disponiamo”. E’ questa la posizione di VDA Trailers, attraverso le parole dei suoi rappresentanti, Alessandra Nicoletti e Paolo Griselli, rispetto alla guerra in corso.

“Il rispetto per le persone, il sostegno per chi è in difficoltà e la solidarietà nei confronti di chi soffre sono da sempre i valori fondanti della nostra attività e di tutte le nostre gare di trail running, dal Gran Trail Courmayeur all’intero circuito del TORX®”.



In merito alle ripercussioni in ambito sportivo, nei giorni scorsi il Comitato Olimpico Internazionale si era espresso sull’argomento raccomandando che “le Federazioni Sportive Internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi non invitino o consentano la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali”.



Allo stesso modo, però, laddove ciò non sia possibile per motivi organizzativi o legali, il CIO esorta le Federazioni Sportive Internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi a far si che “nessun atleta o funzionario sportivo russo o bielorusso possa prendere parte sotto il nome di Russia o Bielorussia”. Questi atleti, dunque, possono essere accettati solo come neutrali, senza utilizzare simboli, colori, bandiere o inni nazionali.



VDA Trailers, dunque, ha deciso di comunicare agli atleti di nazionalità russa e bielorussa, iscritti e preiscritti alla varie gare, che potranno partecipare alle competizioni solo accettando di presentarsi al via in forma neutrale.

Auspicando che il conflitto possa concludersi il prima possibile, restituendo la pace ai rispettivi popoli, VDA Trailers seguirà con grande attenzione l’evolversi della situazione con la speranza che queste misure non debbano comunque essere necessarie a luglio e settembre, quando si svolgeranno le gare in programma.