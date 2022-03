Ginnastica: Cleo Picchiottino seconda a Biella al Campionato Individuale Silver

Ha avuto luogo a Biella la prima prova del Campionato Individuale Silver LB Ginnastica Artistica che ha visto la partecipazione delle ginnaste della Gym Aosta guidate da Elisa Andreacchio; la prova comprendeva gli esercizi al Volteggio, Corpo Libero, Parallele e Trave.



Su tutte spicca il bel podio di Cleo Picchiottino che fra le Allieve 3 s'è piazzata al secondo posto col punteggio totale di 56.900.



Fra le Allieve 2 Peaquin Margot ottiene il 6° posto con 51.200.



Fra le Allieve 3, oltre al podio di Picchiottino, si classifica al 6° posto Baldon Matilde, con un punteggio di 53.900.



Per le Allieve 4 Mileto Beatrice si pone al 6° posto con 54.000, Condò Emma all’8° con 53.900, Comparetto Sophia al 10° con 53.500.



Fra le Junior 1 Rey Alice si piazza in 11° posizione con 50700 e Sistilli Matilde in 12° con 50.000.