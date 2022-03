Ginnastica: Tre ginnaste valdostane nella squadra della Ritmica Piemonte a Bari

Ha avuto luogo a Bari la seconda prova di Serie B di Ginnastica Ritmica che ha visto la partecipazione di tre ginnaste valdostane, Ginevra Pascarella, Sofia Righi e Alessia Toscano, nella squadra della Ritmica Piemonte guidata dalle tecniche Bertolone Manuela e Ludmilla Volkova.



Anche la seconda prova non ha riservato grandissime soddisfazioni per le nostre ginnaste che, pur fornendo nel complesso esercizi più che validi, si sono confermate al decimo posto su dodici squadre col punteggio totale di 94.800, causato da qualche imprecisione, determinanti in una classifica estremamente compressa, dove un paio di punti in più consentirebbero una tranquilla posizione di centro classifica.



Per prima si esibiva Sofia Righi al cerchio ottenendo un buon 24.650, sesto cerchio di giornata su 12, seguita dalla piemontese Agnese Poma alla palla con il risultato di 22.550. Alle clavette Alessia Toscano con un buon esercizio otteneva il punteggio di 24.750, quinte clavette su 12 e miglior risultato della squadra della Ritmica Piemonte.



Infine esordio in serie B da incorniciare per la giovanissima Ginevra Pascarella che, esprimendosi al massimo, in considerazione della sua età, e senza alcun tentennamento nonostante la pressione emotiva dell’esordio, otteneva un più che valido 22.850 al nastro.



La terza e decisiva prova che si svolgerà a Napoli ci dirà se la squadra della Ritmica Piemonte riuscirà a evitare la retrocessione e rimanere in sere B.