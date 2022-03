Ginnastica: Bevilacqua e Avallone terze nella gara Silver di Biella

­Fine settimana ricco di appuntamenti per le ragazze del Club des Sports, impegnate a Biella nella seconda prova del campionato individuale Silver di ginnastica ritmica e ad Alba per la gara riservata alla ginnastica estetica di gruppo.

Sono quattro i podi totali conquistati, due individuali dal settore ritmica e altrettanti di squadra dall’estetica. A Biella, nel livello LD, il Club des Sports è salito due volte sul podio. A conquistarli sono state la Junior 2 Sofia Bevilacqua (terza) e la Junior 3 Emilie Avallone (terza). Nelle Junior 2 sedicesima Aimée Bo e 23a Manuela Fianco, nelle Junior 3 settima Giulia Cretier.

Nelle Senior 1 - livello LD - Stella Giannini ha sfiorato il podio e chiuso quarta, seguita subito dietro da Sophia Baldo, quinta.

Nelle Junior 1 quindicesima Amelie Zendri, nelle Allieve 4 ventunesima Marie Péaquin e 23a Emma Baldo. Nelle Junior 3 - livello LE - sesto posto finale per Alysée Casula e settimo per Cecilia Cuaz; nelle Senior 2 settima Beatrice Cuaz e ottava Ilaria Bertoncin.

Ad Alba si è invece svolta la prima prova del Campionato Italiano di ginnastica estetica di gruppo, disciplina che ha sorriso alle due squadre del Club des Sports.

Estetica Senior

Nella categoria Junior short, impegnata nel programma Start Up, successo per Anna Cairo, Zoe Gandelli, Jerardine Tagliaferro e Sofia Telli, nelle Senior Long (programma Start Up) secondo posto per Alizée Bo, Alice Donato, Diletta Franco, Antonella Carolina Maiorano e Alice Tuccari.

Sabato 12 e domenica 13 marzo il Club des Sports gareggerà nella seconda prova del campionato individuale Silver, questa volta riservato alle LA e alle LB. ­