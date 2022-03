Ginnastica: Arianna Desandrè e Federica Marinone sul podio a Candelo

A Candelo (Biella) la seconda prova del campionato Individuale Silver LD e LE che ha visto scendere in pedana numerose ginnaste della Gym Aosta: per la categoria LD Allieve 2° fascia ottimo secondo posto per Arianna Desandrè che alla fune a alla palla ha ottenuto il punteggio di 22.475 che le ha consentito di salire sul podio; nella stessa categoria Ilenia Molinaro s’è piazzata al 6° posto con 17.125 alla fune e al cerchio.

Fra le Allieve 1° fascia LD 6° posizione anche per Leyla Aftane che al corpo libero e alla palla ha concluso le due prove con il totale di 19.525.



Fra le Allieve 4° fascia LD 14° posizione per Martina Crisopulli (cerchio e clavette) col punteggio di 21.225, 26° posizione per Marta Framarin (cerchio e palla) con 18.925, 28° per Emilie Marcellan (cerchio e nastro) con 18.300.



Fra le Junior 3 LD 10° posto per Arianna Cossu, (cerchio e palla), con un totale di 20.400.



Per le LE Junior 2 Miriam Sahbani (cerchio, clavette e palla) ha ottenuto il 9° posto con il punteggio di 29.175, seguita nella stessa categoria e con gli stessi attrezzi da Silvia Chiabotto Sveva 9a con il punteggio di 28.625.

Fra le LE Junior 3 Sara Mammoliti Mochet (cerchio, clavette e fune) si è piazzata all’8° posto con punti 32.700, seguita da Alessia Favre (cerchio, clavette e palla) in 9° posizione con punti 31.400, e da Addario Nicole, 11° posto, (cerchio, clavette e palla) con punti 28.475.



Per le LE Senior 1 Federica Marinone (palla, clavette e cerchio) 3^ posizione con 27.075, infine per le Senior 2 Rogolino Sofia (cerchio, palla e clavette) 9° posto con 32.150.