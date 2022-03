CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

Il fantacalcio è senza ombra di dubbio uno dei giochi più amati dagli italiani. Stando ad alcune statistiche, attualmente in Italia prendono parte al fantacalcio più di sei milioni di persone. Di fatto, ogni anno numerosi italiani mettono momentaneamente da parte il loro credo calcistico e diventano fantallenatori. Aste, scambi, fantacrediti, bonus, malus. . . Tutte queste parole fanno ora parte di un vocabolario che un decimo degli italiani usa quotidianamente. Tuttavia, per chi non conoscesse le dinamiche del fantacalcio, è giusto fare prima una breve spiegazione del gioco.