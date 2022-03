8: MARZO: Martine Michieletto insegna alle donne come difendersi

Da nord a sud, le campionesse degli sport da combattimento di Fight1, apriranno le porte delle palestre a tutte quelle donne che non hanno mai praticato (e non solo), per allenarsi gratuitamente. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra Fight1 e The Shadow Project, associazione antiviolenza che promuove gli sport da combattimento come metodo per rafforzarsi soprattutto psicologicamente.

Martedì 8 Marzo FIGHT1, l'organizzazione italiana che promuove gli sport da combattimento, invita tutte le donne e ragazze sportive ad una giornata di allenamento nelle discipline più efficaci e formative anche e soprattutto psicologicamente, quali la Kickboxing, la Thai Boxe, la Savate e le MMA.

Alcune tra le campionesse internazionali e nazionali di FIGHT1 più note apriranno le palestre per incontrarle ed allenarsi con loro. Una giornata tra donne per parlare di donne, stare insieme e incrociare i guantoni, senza nessuna esperienza pregressa richiesta.Campionesse mondiali ed appassionate.

La giornata all'insegna dello sport al femminile sarà animato da campionesse mondiali e da istruttrici di base unite dalla comune passione per gli sport da combattimento e soprattutto dalla voglia di stare insieme.

Tra le campionesse mondiali ricordiamo Martine Micheletto a Milano e Gloria Peritore a Roma ma le palestre sono in varie parti d'Italia, elenco su www.fight1.it