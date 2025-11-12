Pronto Soccorso nello Sport: Il CONI VdA scende in campo con un incontro informativo per tecnici e operatori

Il primo soccorso è da sempre considerato uno dei capisaldi nella gestione della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, svago e dentro le mura domestiche. Proprio per questo, conoscere le misure da adottare in caso di urgenza risulta sempre più necessario.

In questo contesto, la Scuola Regionale dello Sport del CONI Valle d’Aosta organizza un incontro informativo di primo soccorso di base che non intende sostituire gli incontri strutturati delle federazioni né di altri enti del settore, bensì di impartire delle nozioni teorico-pratiche necessarie da adottare in situazioni di emergenza legate a traumi sportivi.

Di seguito l’organizzazione dell’incontro che si terrà mercoledì 19 novembre presso la Sala Conferenze BCC di Aosta in Viale Giuseppe Garibaldi, 3:

Ore 20:00 – Accredito partecipanti

Ore 20:15 – Relatori: dott. Cavoretto Gianluca, dott. Grosjean Simon e dott. Presciani Damiano.

L’obiettivo dell’incontro formativo sarà quello di riportare alcune informazioni di base sull’organizzazione e il funzionamento del 112 e soprattutto di discutere eventuali casistiche proposte dagli esperti, per imparare a gestire le situazioni di emergenza/traumi in ambiente sportivo.

Ore 22:15 – Chiusura lavori

L'iscrizione – gratuita e obbligatoria per una buona organizzazione dell’appuntamento - dovrà essere effettuata tramite il presente form https://forms.office.com/e/ssmuRefACx (cliccare sopra al link o copiare l'url) entro e non oltre il 18 novembre.