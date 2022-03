Ginnastica: In pedana la ginnaste della Gym Aosta a Caorle

Ha avuto luogo a Caorle la prima prova del Campionato di Serie C che ha visto scendere in pedana la ginnaste valdostane della Gym Aosta, più Ginevra Pascarella inserita nella squadra della Ritmica Piemonte. La squadra della Gym Aosta, guidata dalle tecniche Elena Betemps e Stephanie Stranges, comprendeva Giulia Castagnera (clavette), Giulia Masoni (cerchio), Cecilia Nuvolari (palla) e Aurora Scarpone (nastro).

Nella squadra della Ritmica Piemonte, sotto la direzione tecnica di Manuela Bertolone e Ludmilla Volkova, gareggiava al nastro la giovane valdostana Ginevra Pascarella, assieme alle piemontesi Poma Agnese, Morena Battista e Camilla Andreis.



Buoni i risultati in questa difficile competizione che vede salire in serie B una sola squadra per Zona Tecnica: la squadra della Gym aosta s’è piazzata al 27° posto su 36 col totale di 71.850 grazie al 16.800 di Masoni al cerchio, al 19.350 di Nuvolari alla palla, al 17.800 di Castagnera alle clavette e al 17.900 di Scarpone al nastro. La squadra della Ritmica Piemonte con Ginevra Pascarella (20.350 al nastro) ha terminato all’11° posizione con 82.150.

Si tratta di buoni piazzamenti ottenuti in una affollatissima competizione caratterizzata da bassi distacchi fra le varie squadre dove si spera che le ginnaste valdostane possano migliorare ancora nella seconda tornata.