Ginnastica artistica: I leoncini dell’Olimpia a novi ligure

I cinque ginnasti saranno suddivisi in varie categorie e programmi di gara: nel programma LC saranno impegnati gli allievi A2 (2011) Mattia Coutandin e Riccardo Durello, in LB scenderanno in campo l’allievo A1 (2012) Gabriele Mordenti e gli A2 Eric Mombelli e Gabriel Fuccio. Si cimenteranno su sei attrezzi, Parallele, sbarra, volteggio, cavallo con maniglie, corpo libero e trampolino, accompagnati dall’allenatore Andrea Dondeynaz.

ShB

Foto: Gabriel Fuccio, Mattia Coutandin, Riccardo Durello, Gabriele Mordenti e Eric Mombelli