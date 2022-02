Ginnastica artistica: Brave le allieve Gold Olimpia

Si è svolta domenica 27 febbraio a Torino la seconda prova del prestigioso e difficile Campionato Individuale Allieve Gold, che ha visto quattro atlete scendere in campo per l'Olimpia Aosta, unica società valdostana in gara.

Rompe il ghiaccio la giovanissima Gaia Petrera (anno 2013) che chiude questa sua prima gara individuale da allieva in settima posizione. Reduce da un piccolo infortunio a 2 dita della mano e un po' emozionata, non si è potuta esprimer al meglio delle sue possibilità, ma il bel 12.800 alle parallele fa ben sperare per la terza e ultima prova regionale del 20 marzo.

A seguire, sono scese in campo gara le tre atlete del 2010: Abigail Martinet ha condotto una gara pulita e precisa, mantenendo la concentrazione in ogni attrezzo migliorandosi rispetto alla scorsa gara e ottenendo un bel 6 posto.

Marta Nieroz, ha centrato come la compagna l'obiettivo di migliorarsi rispetto alla prova precedente ottenendo il 10 posto e la soddisfazione di aver portato un esercizio nuovo alle parallele.

Annie Desandré ha centrato il secondo gradino del podio, migliorando il punteggio rispetto alla prima prova e ottenendo un bellissimo 17.000 a parallele.

Ad accompagnarle in campo gara la tecnica federale Federica Vinante e la neo tecnica Serena Ramanzin, molto fiere delle loro piccole ginnaste.

Foto 1: Annie Desandré, Abigail Martinet e Marta Nieroz, con le istruttrici Serena Ramanzin e Federica Vinante e il presidente Olimpia Paolo Moniotto