Ginnastica: Per le valdostane Toscano e Righi inizia la serie B di Ritmica

Ha avuto luogo a Cuneo la prima delle tre prove del Campionato d Serie B di Ginnastica Ritmica: per la Società Ritmica Piemonte sono scese in pedana le ginnaste valdostane Alessia Toscano al cerchio e Sofia Righi al nastro, assieme alle compagne di squadra Husanu Romina e Colombo Sofia, sotto la direzione tecnica di Manuela Bertolone e Ludmilla Volkova; partecipava anche Ginevra Pascarella che scenderà in pedana nelle prossime gare.





Pur fornendo prove tecnicamente di ottimo livello, alcune perdite di attrezzo hanno inciso sul risultato finale, 10° posizione su 12 squadre, anche se a pochissima distanza dal gruppo di squadre di centro. Comunque buoni i punteggi di Alessia Toscano (24.350) al cerchio e di Sofia Righi (25.000) al nastro, che assieme al 24.100 di Husanu e al 22.250 di Colombo ha determinato il punteggio totale di 95.700.



Nelle prossime due gare non mancherà l’occasione di migliorare la classifica che al momento non rispecchia le potenzialità della squadra.