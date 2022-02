Ginnastica: Il Club des Sports in evidenza nella prova del circuito PGS di ginnastica ritmica ­ ­

Emilie Avallone ha terminato terza alle clavette, Giulia Cretier seconda alla palla. Nelle under 17 primo posto nella generale per Stella Giannini, dopo la miglior prestazione sia alle clavette, sia alla palla; seconda nella generale Sofia Baldo, che ha chiuso prima al cerchio e seconda alle clavette.

Nella Propaganda A terza al corpo libero Emma Baldo, Amelie Zendri terza al cerchio e seconda alla palla, nella Propaganda B seconda Nicoletta Moro (quarta al cerchio e seconda al corpo libero) e sesta Martina Turatti (terza al cerchio e quarta al corpo libero). Nella categoria A1 Junior prima Alysée Casula (prima alla palla e alle clavette e seconda al cerchio), e seconda Cecilia Cuaz (seconda alla palla e alle clavette e prima al cerchio), nelle A1 Senior prima Ilaria Bertoncin (prima alla palla, cerchio e clavette) e seconda Beatrice Cuaz (seconda alla palla e al cerchio).

Nelle Mini B prima Anna Montecchi, seconda Anna Gusulfino, quarta Maria Paola Rigo, quinta Sveva Ottobon, settima Angelica Brunetti, decima Viola Ottobon e undicesima Aurora Pelliccioni. Nelle Mini C terza Melissa Mastroianni, quarta Alessia Masoaro, quinta Bianca Camaschella e sesta Celeste Ciurca.

­