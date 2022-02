Ginnastica: Olimpia in gran spolvero al via campionato serie C femminile

In rappresentanza della Valle d’Aosta scenderà in campo la squadra dell'Olimpia Aosta, composta dalla veterana Fatima Rosset, classe 2004, da Sofia Chiumello (2005), che torna finalmente in campo gara dopo un lungo stop dovuto ad un intervento al ginocchio, Sophie Graziano (2008), la neo-Junior Martina Saroglia (classe 2009) e la più piccola del gruppo, l’allieva Annie Desandré (classe 2010).

A completare la formazione ci sarà Arianna Bocchio Ramazzio, classe 2005, in prestito dalla società La Marmora di Biella.

Quattro atlete per ogni attrezzo formeranno la rosa che questa domenica darà il massimo per cercare di riconquistare le pedane della serie B, da cui l’Olimpia era stata retrocessa, per soli cinque centesimi di punto, la scorsa primavera.

Ad accompagnarle in pedana le tecniche federali Claudia Iacona e Federica Vinante e l’allenatrice Marta Beraldo, della società La Marmora di Biella.