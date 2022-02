Ginnastica Ritmica: Campionato individuale Silver; podio per Mariapaola Rigo, Tanja Saudin e Nicoletta Moro

nELLE Allieve 2 bella prestazione per Mariapaola Rigo che nei due esercizi (cerchio e corpo libero) ha totalizzato 20,700 punti valsi la seconda posizione alle spalle di Cecilia Caterina Pistamiglio (Zenith-Chieri) prima con 21,350; terzo posto per Adelina Katia Mariciuc (Sport Giocando) con 20,600 punti. Rigo si è distinta in modo particolare al cerchio, chiudendo con la miglior prestazione di categoria. Quinto posto per Anna Gusulfino (20,150), settima Aurora Pelliccioni (19,000) e nona Angelica Brunetti (18,475).

Il Club des Sports conquista il secondo posto anche nelle Allieve di 4a fascia, grazie a Nicoletta Moro che termina con 20,925 punti nella gara vinta da Carola Checchi (Eurogymnica; 21,550). Terza Sofia Bonfitto (Centro Sportivo Pianezza; 20,825). Quinto posto per Martina Turatti con 20,050 punti.

Nelle Allieve di 3a fascia quinta posizione per Sveva Ottobon che ha concluso con 19,975 punti, mentre Anna Montecchi (18,000) si è piazzata sedicesima, penalizzata da un grande errore al cerchio. Successo di Giulia Zecchini Venitucci (Jolly Vinovo; 21,875).

Saudin e Gachet

Domenica, sempre a Biella, altro podio per il Club des Sports. A conquistarlo è stata Tanja Saudin che nelle Senior 3 ha concluso terza con 18,150 punti ottenuti al cerchio e alle clavette. Ha chiuso dietro a Martina Magni (Ginnastica Victoria, 19,600) e a Emilia Istrati (Ritmica Victoria Alba; 19,500). Nelle Senior 2 tredicesima Marie Claire Gachet; successo di Serena Biasin (Zenith-Chieri).