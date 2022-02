Ginnastica artistica: Podio per Alessia Carcavallo al Siver Ld Artistica di Torino

A Torino ha avuto luogo la prima prova regionale del Campionato Individuale LD Silver di Ginnastica Artistica: per la Gym Aosta hanno partecipato tre ginnaste che hanno ottenuto buoni risultati nell prove al volteggio, al corpo libero, alle parallele e alla trave dirette dalla tecnica Lelle Enrica.



Su tutte il secondo posto di Alessia Carcavallo che è salita sul podio nella categoria senior 1 con l’ottimo punteggio totale di 68.850. Sempre nella stessa categoria 6° posto per Ilaria Cervo con il punteggio di 66.050.



Nella categoria Junior 3 ha gareggiato invece La Spina Alessia, piazzandosi al 7° posto con punti 64.400. La gara ha costituito un buon inizio agonistico per le prossime gare della stagione.