Endurance - Giulia Mantovani chiude al 20° posto la Fursan Cup

Con un bel 20° posto e una media di 14,44 km/h, l’amazzone Giulia Mantovani (Equi.Libres du Mont-Blanc) in sella a Rovo di Chia, chiude la sua partecipazione alla “Fursan Cup 2022", la gara di endurance CEI** di 120 km ad AlUla, in Arabia Saudita, sabato 29 gennaio.

Grande la soddisfazione e orgoglio per l’amazzone che ha chiuso la gara con una bella prestazione in un confronto con oltre 200 binomi partenti provenienti da tutto il mondo.

Giulia Mantovani è stata tra le quattro amazzoni italiane presenti alla competizione: Costanza Laliscia è entrata nella top 10 firmando, in sella ad Emirat du Barthas, il 6° posto con una media di 16,25 km/h; alla 18° posizione Cecilia Celeste Lo Turco in sella a Ceela (15,02 km/h). Infine, Martina Gaiani in sella a Badmington D'Oc, fermata purtroppo in visita finale.