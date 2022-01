Granfondo Laigueglia Lapierre: scegli la storia per aprire la tua stagione 2022!

La Granfondo Laigueglia Lapierre aprirà il circuito Gran Trofeo Gs Alpi articolato in quattro prove. E' possibile abbonarsi al circuito versando la quota di 140 euro per la partecipazione alle quattro prove in programma e 115 euro per l'iscrizione a tre prove. Inoltre è possibile sottoscrivere 30 Abbonamenti Solidarietà (con diritto alla prima griglia in tutte le prove) versando una maggiorazione di € 100 rispetto al costo dell’abbonamento.

L'appuntamento ideale, grazie anche alle temperature miti che offre la Riviera delle Palme già a fine febbraio, per il primo confronto con il cronometro per quei ciclisti che hanno in programma una stagione da protagonisti o l'obiettivo di conquistare il successo finale nel circuito voluto da Vittorio Mevio. Coloro che invece vivono il ciclismo come sola espressione della passione sportiva, avranno l'opportunità di trascorrere indimenticabili giorni all'insegna dello sport delle due ruote e dopo aver partecipato alla Granfondo Laigueglia Lapierre assistere Mercoledì 2 marzo alla 59a edizione del Trofeo Laigueglia, gara di classe UCI 1.Pro prova d'apertura del calendario italiano professionisti.

Massimiliano D'Apolito, neo assessore allo sport dell'amministrazione comunale guidata da Roberto Sasso Del Verme, crede fermamente nell'attività promozionale di questi primi due appuntamenti che aprono un calendario di iniziative che segnerà le diverse tappe di avvicinamento alla stagione estiva: "La Granfondo Laigueglia Lapierre è uno dei più prestigiosi appuntamenti del calendario internazionale di questa disciplina sportiva. Domenica 27 febbraio la nostra città sarà invasa da un migliaio di ciclisti pronti a pedalare nel nostro comprensorio. L'occasione ideale per conoscere questa straordinaria località turistica, il suo territorio, le sue offerte turistiche e magari tornare poi a trascorrervi le vacanze estive.

Due giorni più tardi il Trofeo Laigueglia professionisti regalerà altre emozioni agli appassionati del ciclismo. Vorrei invitare tutti gli appassionati a trascorre tre giorni all'insegna dello sport delle due ruote nella nostra straordinaria terra". Iscrizioni. Le iscrizioni alla Granfondo Laigueglia Lapierre si effettuano attraverso il portale della società Endu. la quota di adesione è di euro 45 sino al 31 gennaio, poi dal primo febbraio salirà a 50 euro.

Scegli la storia, iscrviti alla Granfondo Laigueglia Lapierre Questo il calendario del circuito Gran Trofeo Gs Alpi 2022 27 febbraio Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre a Laigueglia (Savona) 13 marzo Granfondo Internazionale Alassio a Alassio (Savona)01 maggio Granfondo Internazionale Torino Motovelodrono di Torino a Torino 26 giugno Granfondo Internazionale Gavia e Mortirolo a Aprica (Sondrio) Costo abbonamento 2022: - Euro 140 iscrizione a quattro manifestazioni- Euro 115 iscrizione a tre manifestazioni Iscriviti qui Per ulteriori informazioni consultare il sito Gs Alpi