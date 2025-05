La Rappresentativa Vd’A seconda nella tappa di Coppa Italia ad Accadia (FG)

Prima prova della Coppa Italia Xco giovanile, il 1° maggio, ad Accadia (Foggia) e buonissima prestazione della Rappresentativa valdostana, che conquista il secondo posto, con 173 punti, due in meno del Veneto, primo a quota 175, con terzo gradino del podio alla Lombardia (163). A livello individuale, da segnalare le vittorie di Aurora Lecca e Matilde Anselmi, e la doppietta negli Allievi primo anno grazie a Raphael Tremblan e Joel Philippot.



Negli Allievi Donne primo anno, gradino alto del podio per Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 42’53”) dvanti a Beatrice Miafré (Melavì Tirano; 43’08”) a Vittoria Piovesan (Sanfiorese; 44’36”). Doppietta rossonera al maschile, grazie alla coppia del Gs Lupi Valle d’Aosta, Raphael Tremblan (47’11”) e Joel Philippot (47’12”) separata da meno di mezzo secondo, con terzo Marco Soddu (Bike Movement; 47’35”).



Negli Esordienti secondo anno s’impone Luciano Schettini (Fusion Bike; 36’25”). Al 13° posto Federico Bruzzo (GS Lupi; 41’16”).



Negli Esordienti Donne primo anno, terza vittoria stagionale consecutiva di Aurora Lecca (Gs Lupi; 29’22”) davanti a Giorgia Vottero (Rostese; 29’40”) e a Ilary Ceccarelli (Appenninico; 30’42”). Nei maschietti, successo di Nicolò Ferrari (Melavì Tirano; 40’17”). All’11° posto Nathan Evolandro (Gs Lupi; 46’11”).



A corollario, l’8° Xc dei Monti D’Auni con, negli M4, terzo Moreno Philippot (Gs Lupi) nella gara vinta da Claudio Leo (Labicilettastore.it) su Martino Paolo Rosato (Team Eracle).



Strada





Secondo trofeo P&K New Eletric, oggi, corsa su Strada riservata alla categoria Allievi Donne, ad Albino (Bergamo), su un percorso molto duro, con una salita di un chilometro e mezzo, con pendenze del 15%, da ripetere due volte; che ha vissuto sul successo in solitaria della russa Angelina Novolodskaia (Pc Baix) al traguardo in 1h 29’38”, dopo 51 chilometri coperti alla media di 34,139 km/h. Sul podio, attardate di 56 e 57”, Jolanda Sambi (Calderara) e la rumena Mara Persoiu-Taratu (Acs Olimpic). Con un ritardo di 1’12”, il gruppo delle inseguitrici – poco meno di quaranta unità – regolato in volata da un’altra rumena, Bianca Cristina Patreascu; nella pancia del plotone, chiude 42° Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team).



MountainBike





Valceresio Bike, oggi, a Cuasso al Monte (Varese), gara valida per il campionato della provincia di Varese, dove si registra un buon piazzamento sul podio di Fabien Borre.



Negli Open, successo di Valerio Martinoli (Ju Green; 1h 20’23”; 1° Under 23) a precedere un terzetto di Elite: Franco Nelson Duvan Pena (Berria; 1h 20’33”) e al duo della Loris Bike: Davide Pinato (1h 22’35”) e Alberto Cosentino (1h 23’01”).-



Negli Juniores Donne, quarto posto di di Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 1h 11’19”) nella gara vinta da Dalia Buzzi (Ju Green; 1h 04’14”) davanti a Eva Luiselli (Kricca Bike; 1h 07’24”) e a Sophie Bindoni (Oxigen Bike; 1h 08’24”). Al maschile, piazza d’onore di Fabien Borre (Cicli Lucchini; 1h 09’51”) alle spalle di Giuseppe Palazzo (Ju Green; 1h 07’59”9, con terzo Alessandro GArbaccio Valina (Mtb Oasi Zegna; 1h 10’05”9.



Negli Allievi secondo anno, gradino alto del podio a Pietro Salvatore Randazzo (Caronhubo; 47’51”). In 17° posizione Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB; 53’16”); 25° Matteo Abbate

(Cicli Lucchini; 56’59”); 31° Sebastian Amadei (Cicli Lucchini; 59’58”); 37° Cesare Fontanelle (Gs Lupi; 1h 01’36”); 39° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB; 1h 02’07”)

Negli Allievi Donne primo anno, quarto posto di Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; 41’22”) nella gara vinta da Federica Nicoli (Speed Bike; 39’27”) davanti a Caterina Prataviera (Carbonhubo; 40’27”) e a Eva Ghilotti (Ktm Spada Pewered; 41’22”). Nei maschi s’impone Davide Grigi (Teal Alba Orobie; 50’40”). Al 25° posto Alessio Catona (Gs Lupi; 57’13”).



Negli Esordienti Donne secondo anno successo di Aurora Orrù (Mtb Oasi Zegna; 41’57”). In 7° posizione Sira Valenti (Gs Lupi; 46’19”). Al maschile vittoria di Jacopo Palermo (Montirone; 34’35”). Al 38° posto Andrea Ianniello (Cicli Lucchini; 42’41”); 55° Federico Evoli

(Cicli Lucchini; 46’20”).



Negli Esordienti primo anno s’impone Giovanni Dal Ben (Rive Rosse; 35’51”). Al 15° posto Nicolò Salice (Gs Lupi; 41’01”); 17° Andrea Verduci (Vc Courmayeur MB; 41’30”); 20° Giovanni Marti (Cicli Lucchini; 41’56”); 27° Leonardo Caliano (Cicli Lucchini; 42’50”); 45° Filippo De Gaetano (/Vc Courmayeur MB; 45’58”); 49° Mathias Faita (Gs Lupi; 46’59”); 56° Alex Voyat (Vc Courmayeur MB; 52’08”).