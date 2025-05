Torgneur, Sandi, Cristofoli e Marchi vincono la tappa aostana di Bicimparo

Ex-stadio Mario Puchoz invaso dalle due ruote, oggi, dal mattino al pomeriggio, per la tappa valdostana – organizzata dal Gs Lupi Valle d’Aosta - di Bicimparo – Kinder Joy of movement, manifestazione che tocca la quasi totalità delle regioni italiane e che vivrà l’epilogo il 20 giugno, a Viareggio (Toscana).

In mattinata più di centodieci alunni della scuola dell’infanzia Don Bosco, le classi prima della Primaria Martinet e le quarte della Primaria San Francesco, che si sono cimentati su percorsi appositamente disegnati dai tecnici del sodalizio organizzatore.

Nel pomeriggio erano una sessantina i ‘G’, alle prese con l’abilità, che ha qualificato trentadue atleti per le Staffette, poi estratti a sorte per la composizione di otto quartetti che hanno dato vita a quarti, semifinale e finale e, i vincitori, rappresenteranno la Valle d’Aosta alla giornata di conclusione della kermesse della Versilia. A imporsi, dopo una lunga serie di sfide che si sono risolte all’ultimo centimetro, sono stati Alys Torgneur, Luca Sandi, Alexis Cristofoli (Gs Lupi) e Mathis Marchi (Orange Bike Team).

Enduro

Terza tappa del Toscano Enduro Series, domenica 4 maggio, a Calci (Pisa) con vittoria dell’Elite Nicola Grotti (12’15”). Al 71° posto assoluto, 2° Open femminile, Emilie Polo (Team Fristads Merida Ixs; 14’53”) e, 80°, 3° Open femminile, Camilla Martinet (Cicli Lucchini; 15’10”) nella gara vinta, 60° assoluta, dalla rumena Luana Chereches (Topride; 14’39”).

Strada

Coppa Val Po’, domenica 4 maggio, a Revello (Cuneo), corsa su Strada per la categoria Allievi e Esordienti, dove si registrano le buone prestazioni degli atleti valdostani.



Negli Allievi, sprint a quattro per le posizioni sul podio e vittoria di Filippo Gallo (Esperia Piasco), sul traguardo in 1h 32”43”, alla media di 38,828 km/h per coprire i 60 km del percorso. Non ha concluso la gara, vittima di una caduta, Enea Bortolotti Barrel (Cicli Fiorin Cycling Team); al 20° e 21° posto, per il Gs Lupi, Pietro Mantasia e Raphael Tremblan.

Negli Esordienti Donne primo e secondo anno, doppietta valdostana grazie a Giulia Renzulli e Alessia Pellicanò. Negli Esordienti secondo anno, la vittoria si decide con la volata a due e a spuntarla è Simone Zunino (50’47”) davanti a Nicolò Casalicchio (Gabetti – Ardens; 50’48”) sul traguardo dopo 33 km alla media di 38,989 km/h; al terzo posto, in 51’06”, Leonardo Lugani (Quiliano Bike). A poco più di due minuti il resto del gruppo, con Learco Collé, 20°.